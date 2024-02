Ctera aseguró que el paro docente tuvo un "80% de acatamiento"

En tanto, los maestros nucleados en la Confederación de Trabajadores de la Educación se movilizaron a la sede del Ministerio de Educación, situado en Pizzurno 935, para rechazar la suspensión de parte del Gobierno de las paritarias nacionales y la determinación de no enviar las partidas del Fondo de Incentivo Docente, los comedores escolares y el Fondo Compensador de Desigualdades Salariales, entre otras herramientas.

"No puede haber una maestra, un maestro, un pibe, una piba, que según donde nació es lo que va a cobrar; según donde nació, es si va a tener oportunidades dignas para enseñar y aprender. Por esas leyes luchamos las y los docentes argentinos", advirtió la secretaria general de Ctera, Sonia Alesso, acerca de los fondos nacionales.

En tal sentido, lamentó la "situación verdaderamente terrible" que provoca el recorte de esos fondos en las "barriadas populares y en cada una de nuestras escuelas". También marcó que "no alcanza la partida de comedor, no alcanza la partida de copa de leche, no hay plata para comprar guardapolvos, útiles escolares".

También, mientras los docentes pedían la paritaria nacional y fondos para educación, subrayó el reclamo con respecto a la educación: "Peleamos 1.003 días en la Carpa Blanca para tener una Ley de Financiamiento Educativo, durante años para garantizar el Fondo de Compensación Salarial, peleamos por políticas educativas, por la extensión de jornada, por la quinta hora, por Conectar Igualdad".

El Gobierno convocó a los gremios docentes para acordar el salario mínimo

A días del inicio de clases en todo el país y pese a que el presidente Javier Milei lo había negado, el Gobierno convocó a los gremios docentes para acordar la paritaria nacional. La Secretaría de Trabajo llamó a la reunión para el martes 27 de febrero con los ministros de Educación de las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los sindicatos para "iniciar los diálogos a fin de acordar el convenio marco nacional del salario mínimo docente".

La convocatoria se da luego de que cuatro gremios anunciaran un paro nacional docente para el lunes 26 de febrero si el Gobierno no llamaba a discutir la paritaria. Los mismo eran la Unión Docentes Argentinos (UDA), la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), y el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP), gremios de alcance nacional, que agrupan a unos 650.000 trabajadores de la educación.

En referencia al tema, la secretaria general de SADOP, Marina Jaureguiberry, confirmó en diálogo con el programa De Una por C5N que "están llegando las convocatorias. Los compañeros de otros sindicatos de CGT ya me confirman que están llegando".

"Me parece extremar y trabajar sobre la necesidad de nuestros compañeros y compañeras que necesitan un inicio de clases en sustento algunas tranquilidades entre ellas las decisiones que tienen que ver con los salarios", explicó Jaureguiberry acerca del tiempo que se tomó el Gobierno para realizar el llamado a discutir la paritaria.