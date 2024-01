Crimen de Umma: habló el sospechoso que fue liberado

El fiscal de la causa, Pablo Rossi, titular de la UFI Nº 18, solicitó al juez de Garantías Sebastián Monelos la libertad de García. El funcionario argumentó que “la evidencia que inculpaba ha sido luego descartada y no surgen a la fecha elementos de prueba que indiquen que haya tenido alguna participación”.

Patricio Valentín García fue el primero de los 5 detenidos por el crimen de Umma Aguilera Redes Sociales

Entre el detalle que brindó el fiscal del caso, este lunes por la noche, se confirmó que habían confundido a García con otro de los detenidos, el más chico de los hermanos Romero Molinas, de 17 años.

En este sentido, Rossi remarcó: “Respecto de la persona que inicialmente se pensó que sería Patricio García, se logró comprobar que se trataría del menor, lo que luego surge aún más confirmado con su aprehensión, luciendo el mismo rosario que portaba el autor del hecho”.

Qué reveló García sobre su detención por el crimen de Umma

García fue el primer detenido por el crimen de Umma y estuvo una semana preso en la comisaría donde, según denunció públicamente en Telefe , le "armaron una maraña de mentiras” y “quisieron agarrar a la primera persona que se les cruzó por el camino”.

Además, contó que el 21 de enero pasado, un día antes del crimen de Umma, salió de su casa a las 19 y fue a cortarse “el pelo a lo de un amigo”. Se quedó a dormir ahí y se despertó a las 13:30 del lunes 22, cuando la nena ya había sido asesinada.

Al volver a su casa se enteró de que su familia lo “estaba buscando” y que habían hecho una denuncia por su “desaparición”. Según su relato, la policía llegó a su casa y se lo llevó: “Me llevan a la comisaría. Ahí me interrogan entre unos policías… En realidad, no me interrogan, es como que me apretaron en realidad... "

En una parte de su relato aseguró sobre el manejo policial: "Al principio, no entendía nada de lo que estaba pasando, me decían que dé nombres, si conocía a los sospechosos, que era amigo, ya me estaban culpando directamente”.

El joven remarcó que “fue algo armado por la comisaría de Parque Barón”, denunció el joven tras recuperar su libertad: “Me quisieron, como así se dice en el barrio, empapelar. Quisieron agarrar a la primera persona que se les cruzó por el camino y culparlo de algo que no es”, sostuvo en televisión y concluyó: “Nadie me pidió perdón”.

Quiénes siguen detenidos

Los sospechosos que siguen detenidos son Ariel Acuña Vega (21), Axel Emiliano “Pelusa” Rojas (20), Miguel Pastor “Patoto” Romero Molinas (20), y su hermano de 17 años, cuya causa tramita ante el fiscal Ignacio Colazo, de la UFI 2 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora por ser menor.