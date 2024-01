El último adiós a Tomás Tello: así trasladaron el cuerpo del joven asesinado en Santa Teresita

En una edición especial de El Expediente, con la conducción de Paulo Kablan, se mostraron imágenes de la extensa caravana que acompañó a los familiares de Tomás, algunos en vehículos y muchos vecinos a pie, todos en completo silencio. Su grupo de amigos se movilizaron en moto, una de las pasiones del joven asesinado.

El cortejo pasó por la casa de Tello para luego tomar la ruta interbalnearia hasta Mar de Ajó, con acompañamiento de personal de la Policía bonaerense.

“Por ahora no caigo de todo lo que sucedió. Ayer miraba la tele y veía la foto de mi hijo y no lo podía creer. Gente que me llamaba de todos lados y no entendía nada”, reconoció Samanta, madre de la víctima, en diálogo con C5N, horas antes de que le sea entregado el cuerpo para poder comenzar la despedida.

Fuentes de la investigación señalaron que los detenidos por el asesinato de Tomás Tello en Santa Teresita tienen 16, 17, 21, 22, 27, 29, 33 y 57 años, a la vez que revelaron que uno de ellos es el padre de Damián Kopelian (21), indicado como autor de la puñalada que derivó en la muerte de Tello.

Santa Teresita: así trasladaron al principal acusado del homicidio de Tomás Tello

El principal acusado del asesinato de Tomás Tello en Santa Teresita, Damián Kopelian, fue trasladado a Mar de Ajó por la Policía de la provincia de Buenos Aires este martes, ya que será indagado por el fiscal Pablo Gamaleri, que está a cargo de la causa.

"Damián Kopelian está frente al doctor Pablo Gamaleri para, tal vez, hablar y contar algo de lo que hizo. Está sindicado como el que le propinó la puñalada y le afectó la aurícula derecha del corazón de Tomás", detalló el periodista Diego Gabriele desde Santa Teresita para Argenzuela.