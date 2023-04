El productor estuvo detenido en el penal de Ezeiza, donde había sido trasladado el 23 de marzo junto a los otros tres detenidos que tiene la causa. El expediente está a cargo del juez Javier Sánchez Sarmiento y el fiscal Patricio Lugones.

Al momento de llegar a su domicilio, el imputado sostuvo en declaraciones a la prensa que la pase muy mal, soy inocente, está claro que soy inocente. No puedo hablar por ahora".

"No sé qué voy a hacer ahora. No se lo deseo a nadie lo que me pasó a mí, chicos", manifestó el productor.

