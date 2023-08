Cómo puedo pagar el monotributo de AFIP si se me venció.

El Ministro de Economía, Sergio Massa, anunció nuevas medidas para monotributistas de las categorías A, B, C y D. Es importante destacar que para todos aquellos trabajadores que no están en relación de dependencia y se generan los recursos de manera independiente, deben tener el monotributo y para cumplir con la obligación de pago mensual hasta el día 20 del mes correspondiente, te vamos a explicar cuáles son los pasos a seguir para no tener una deuda.