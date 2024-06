Cipolletti: un bebé se escapó del jardín y estuvo solo diez minutos en la calle

"Dejé a mi hijo para que lo cuiden y nadie en ningún momento se dio cuenta que él no estaba en el jardín, estuvo diez minutos solo en la calle y le podría haber pasado cualquier cosa", relató a LM Neuquén.

El niño salió del jardín por sus propios medios, sin que nadie lo notara. Poco después, una pareja que transitaba en camioneta por la zona lo vio y, sospechando que se trataba de un alumno del establecimiento, lo devolvió.

Recién cuando Candela fue a buscarlo, la directora la llamó a su oficina, lo que hizo que la mujer se asustara ante la posibilidad de algún accidente. "Pensé que se cayó, llamaron a una ambulancia, cualquier cosa", recordó. Luego, la autoridad le confesó: "El nene se escapó del jardín". "Ahí entré en shock", explicó Martínez, y detalló que se labró un acta de lo ocurrido y se dio aviso a la Policía local.

Además, confirmó que iniciará acciones legales en contra del jardín de infantes. "Esto es una negligencia y no puede quedar así, porque no quiero que algo así o peor le pase a otra criatura", denunció, y criticó que desde la institución "minimizaron todo".

"Yo pago para que cuiden a mi hijo mientras tengo que trabajar y lo menos que hicieron fue cuidarlo. No están capacitadas para estar ahí", criticó Candela, y agregó: "Solo gracias a Dios no le pasó nada, pero no quiero ni pensar lo que pudo haberle ocurrido". También pidió ayuda para encontrar a la mujer que rescató al chico, para agradecerle y conocer más detalles sobre lo ocurrido.