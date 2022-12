Caso Lucía Pérez: el segundo juicio no será por jurado popular

La Corte Suprema de Bs As decidió que el segundo juicio por el femicidio no será por jurado popular.

Los magistrados explicaron en sus resoluciones que "cabe desestimar tal pretensión en tanto el planteo no ha sido objeto de un serio y concreto razonamiento" y aclararon que no existe la posibilidad en este segundo juicio de pedir que sean juzgados por un jurado popular si en una primera instancia no lo habían solicitado.

El juicio oral que durará 15 días hábiles y fue ordenado por la Suprema Corte bonaerense, luego de que el Tribunal de Casación Penal provincial anuló la absolución de los dos imputados por los delitos de abuso sexual y femicidio dictada en un primer debate oral.

El juicio se desarrollará ante un nuevo tribunal que estará integrado por los jueces Gustavo Fissore, Alexis Simaz y Roberto Falcone, quienes deberán definir la responsabilidad penal de Offidani y Farías respecto de esa acusación.

Según adelantaron fuentes judiciales, la cantidad de testigos que intervendrán en el juicio en 2023 se reducirá a partir del fallecimiento en julio de 2020 de Alejandro Maciel, el tercer imputado en la causa, que había sido absuelto en el primer juicio. Offidani y Farías se encuentran detenidos por la pena impuesta por tenencia y venta de drogas cerca de la escuela de Lucía.

Caso de Lucía Pérez

El femicidio de Lucía Pérez ocurrió el 8 de octubre de 2016, y de acuerdo a la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, la adolescente había conocido a los dos acusados un día antes, cuando ellos se acercaron a la adolescente a través de una amiga de la Escuela Media 3 de Mar del Plata para venderle un cigarrillo de marihuana.

Al día siguiente, Farías citó a la chica en su domicilio de la calle Racedo al 4800, en la zona sur de la ciudad, donde se presume que la drogó y abusó hasta matarla.

Luego del primer juicio, los jueces Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale fueron acusados de "negligencia, incumplimiento de los deberes de cargo y parcialidad manifiesta" por la Comisión Bicameral de Procedimiento para el Enjuiciamiento de Magistrados de Buenos Aires. Carnevale renunció a su cargo para jubilarse y así evitó ser sometido a un jury de enjuiciamiento.

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a linea144@mingeneros.gob.ar.