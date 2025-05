Caso Loan Peña: elevaron a juicio la causa paralela que involucra a Fundación Dupuy

Según el fallo de procesamiento, los imputados "aprovecharon la vulnerabilidad de las víctimas", "manipularon sus testimonios", "afectaron su capacidad de autodeterminación" y "el consentimiento estaba viciado".

Loan Loan está desaparecido hace 11 meses. Redes sociales

En tal sentido, desde el Poder Judicial marcaron que los sindicados utilizaron identidades falsas para obtener fondos, ejecutaron diversas maniobras para desviar la investigación, influyeron indebidamente sobre los testigos clave y simularon distintas actividades profesionales.

Los magistrados constataron que los imputados se presentaron como miembros de una fundación sin acreditación (en este caso la Dupuy), mientras que hospedaron a algunos testigos y menores de edad en el Hotel "Despertar del Iberá".

La acusación sobre "El Americano" Soria

Nicolás Soria, conocido como "El americano", se hacía pasar por agente de la CIA e Interpol. Está acusado de diversos delitos como, por ejemplo, privación ilegítima de la libertad, por el secuestro de tres niños que estuvieron con Loan en el naranjal; encubrimiento; terrorismo; defraudación; distribución de estupefacientes en modo gratuito y otras cinco imputaciones.

La causa principal por la desaparición de Loan

Se trata de la investigación equidistante de la causa principal donde hay otros siete procesados por la sustracción del menor: Bernardino Antonio Benítez, Laudelina Peña, la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava, el ex marino Carlos Guido Pérez, Mónica del Carmen Millapi, Daniel Oscar "Fierrito" Ramírez y el ex comisario Walter Adrián Maciel.