Tras la denuncia de Viviana Canosa, la familia de Loan Peña le respondió a Tim Ballard

En un comunicado, los padres del niño desaparecido en Corrientes remarcaron que "cualquier ofrecimiento de colaboración" debe hacerse "a través de los canales judiciales oficiales". "La desesperación por encontrar a nuestro hijo no debe ser utilizada para obtener protagonismo mediático", señalaron.

María Noguera y José Peña aludieron, sin mencionarlas, a las declaraciones de Tim Ballard, quien ofreció al Gobierno argentino "la entrega de un equipo forense de forma gratuita que permitirá facilitar la extracción del material en manos de traficantes y así poder agilizar los procesos judiciales".

"Entendemos y valoramos todo aporte serio, ético y respetuoso que pueda sumar a la causa. Pero consideramos indispensable que cualquier ofrecimiento de colaboración sea realizado a través de los canales judiciales oficiales, sin declaraciones públicas que puedan generar confusión o alimentar expectativas falsas", señaló la familia Peña.

Loan Loan Peña lleva 10 meses desaparecido. Redes sociales

"La desesperación por encontrar a nuestro hijo no debe ser utilizada para obtener protagonismo mediático ni para desacreditar el trabajo honesto de quienes nos vienen acompañando desde el primer día", subrayaron, y reiteraron su "convicción de que la verdad será alcanzada".

Quién es Tim Ballard, el estadounidense mencionado en la denuncia de Viviana Canosa, y cuál es su conexión con Javier Milei

El escandalo desatado en los medios de comunicación luego de que Viviana Canosa presentara una denuncia acerca de una red de trata en la que estarían involucrados famosos también puso en el foco de atención el nombre de Tim Ballard, un exagente de la CIA conocido en el mundo por liderar campañas contra la trata de personas y que incluso tendría vinculación con el caso Loan Peña, el nene de 5 años desaparecido hace casi un año en la localidad correntina de 9 de Julio.

En una entrevista con Jorge Rial, la conductora contó que se reunió con el estadounidense quien le aseguró que posee material para aportarle a la Justicia argentina respecto a la investigación de Loan y para sumar a su denuncia contra figuras del espectáculo, al que accedió infiltrándose en redes de intercambio de archivos donde los traficantes comparten material de abuso sexual infantil.

foto ballard.webp Tim Ballard encabezó una ONG de lucha contra la trata.

Sin embargo, según se explicó en un informe de C5N, Ballard fue expulsado de la ONG Operation Underground Railroad (OUR) porque una investigación interna dio cuenta de varias denuncias en su contra por acoso sexual, demanda de tráfico humano y explotación sexual. Además, fue señalado por presentar casos como exitosos y reales pero que no pudieron ser comprobados, inclusive aquel en el que se basó Sonidos de Libertad, la película que es utilizada por OUR como su carta de presentación. De allí quedó en cuestionamiento la recaudación de fondos para solventar rescates que nunca sucedieron.

El exagente se convirtió en una fuerte figura de la derecha conservadora en Estados Unidos e incluso tiene una foto con el presidente Javier Milei: en febrero pasado ambos coincidieron en Washington en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC). "Tuve una gran charla con Javier Milei de Argentina. Regresando a Argentina esta semana con él y su equipo", escribió en su cuenta de Instagram tras ese encuentro.