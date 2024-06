Caso Loan: Fernando Burlando representará a la familia del niño desaparecido

"No podemos dejar que esto le esté pasando esto a una criatura", declaró el abogado en un comunicado donde informó la decisión de representar a la familia del niño desaparecido.

"Estamos ultimando detalles con uno de los hermanos de Loan y los colegas que están trabajando desde allá para poder colaborar y sumarnos a este trabajo que es sumamente delicado y complicado", agregó el mediático letrado, a la vez que advirtió que "se perdió mucho tiempo" en torno al caso.

Burlando señaló, en cuanto al desarrollo de la pesquisa, que se trata de "delitos cuyas investigaciones tienen que marchar de manera acelerada y contundente en los primeros momentos".

"Este momento es tiempo de pérdida mientras que no se encuentre a Loan", sostuvo. "Esto se ha metido en todos los hogares. No podemos permitirnos que esto le pase a ninguna criatura. Parece que vivimos en una realidad del pasado", señaló Burlando, a la vez que remarcó que manifestó "la trata no es broma" y hay que entender que es "una triste realidad".

La trama de la principal hipótesis en torno a la desaparición de Loan

La Justicia avanza en la hipótesis de que Loan Peña, fue apropiado en forma ilegal y trasladado a la vecina provincia del Chaco. Se trataría de una trama siniestra, que podría estar relacionada con la trata de personas, en la que se montó una falsa reunión familiar y se plantaron coartadas para cubrir a los responsables.

Fuentes judiciales indicaron que los investigadores sospechan que tras un almuerzo en la casa de la abuela del niño, seis chicos, entre ellos Loan, fueron llevados a un naranjal con tres adultos, un tío del chico, Bernardino Benítez, Daniel "Fierrito" Ramírez y la esposa del segundo, María del Carmen Millapi.

Siempre de acuerdo con esa hipótesis, mientras los chicos jugaban en el naranjal, Loan fue separado del resto y llevado nuevamente a la casa. Allí los esperaban la funcionaria municipal María Victoria Caillava y su esposo, Carlos Pérez, quienes participaron del almuerzo y se habían ido con la excusa de ir a ver el partido de River.

Enseguida, el nene fue subido a la camioneta Ford Ranger blanca del matrimonio y llevado hacia el pueblo, adonde fue pasado a un Ford Ka de color rojo en el que se sospecha fue llevado a Resistencia, Chaco.

Algunas de las coartadas que son señaladas es que Ramírez le mandó un audio a su hermano anunciando la desaparición de Loan y se encargó de que se difunda, demostrando preocupación.

Caillava y Pérez pidieron permiso al comisario local, Walter Maciel, para dirigirse a Resistencia, para visitar a una hija que estudia en la capital chaqueña, mientras que al regresar se alojaron en la casa de la abuela de Loan.

Siempre según lo que se sospecha en forma extraoficial, se apuntaría a Pérez, un hombre que es ex integrante de la Armada, como quien planificó la apropiación del chico.