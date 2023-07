Caso Cecilia Strzyzowski: Juan Carlos Saife renunció a la defensa de Marcela Acuña

En tal sentido, Saife detalló en LN+ cómo fue el procedimiento para dimitir a la defensa de Acuña: "Al mediodía elevé el escrito de renuncia, junto con mi socio. Ahora me tiene que aceptar la renuncia el equipo fiscal. Luego, ella tiene que nombrar a un abogado. No sé quién la representará".

Por otra parte, aclaró que continuará con la defensa del dirigente social chaqueño: "Tengo razones personales para con Marcela y no para con Emerenciano". Enseguida, destacó que "en esta causa, según mi opinión y visión, no hay un solo elemento de prueba que pueda asociarlo con la muerte de Cecilia".

"Pongo las manos en el fuego por la Justicia de Chaco"

El contenido de una de las cartas de Marcelina Sena para su hermano, Emerenciano, sostiene que "necesitamos que Marcela no haga ningún tipo de declaración. Si Marcela declara se hunden los tres. Esas fueron sus palabras, también me comentó que puede llegar a haber un posible arreglo con una jueza de garantías de la fiscalía 3".

Ante esta revelación, Juan Carlos Saife se mostró molesto por el contenido: "Estoy al tanto por los medios. Una de las partes, además dice que tiene un arreglo. Pero por favor, yo pongo las manos en el fuego por la Justicia penal de Chaco. Esto no es embarrar la cancha, sino que quieren sacarme la defensa. A mí no me preocupa".