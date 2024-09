Carrera espacial: China se adelanta y promete traer muestras de Marte antes que la NASA

Cómo es el plan de China para llegar a Marte y por qué se adelantaría a la NASA

El proyecto Tianwen-3 de China se perfila como una misión ambiciosa, con un enfoque en la búsqueda de signos de vida en Marte.

Dividida en 13 fases, la misión contará con cargas útiles desarrolladas en colaboración con otros países y estudios conjuntos sobre las muestras recogidas. Esta misión no solo destaca el avance tecnológico de China, sino también su creciente cooperación internacional en el ámbito espacial.

Cuál fue el último gran descubrimiento de la NASA en Marte

El hallazgo del océano subterráneo de entre 11 y 20 kilómetros de profundidad en Marte es un avance significativo en la exploración del planeta rojo.

Este descubrimiento, logrado por el módulo de exploración InSight, podría tener implicaciones importantes para la comprensión del clima y la geología marciana, además de la posibilidad de que Marte haya tenido condiciones que favorecieran la vida en el pasado.

La publicación en "Proceedings of The National Academy of Sciences" marca un hito en la investigación espacial.