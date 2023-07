Caos y reclamo de los trabajadores, así se vivió el paro total de colectivos

El paro total de colectivo s dejó un caos en el el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA ) y se escuchó el reclamo de los trabajadores que no pudieron llegar a sus trabajos y a sus casas.

En el programa El Diario en C5N, los trabajadores que se quedaron sin el transporte público se manifestaron contra la medida del gremio de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que los dejó de rehenes en plena Ciudad de Buenos Aires.

"Estoy desde las 4 de la mañana", "no pude llegar a mi trabajo", "es una vergüenza, se viaja mal, ayer llegué tarde y me descuentan 35 mil pesos", "por el paro de colectivos que quedé acá en capital en la casa de una sobrina", fueron algunos testimonios de la gente que esperó desahuciada un colectivo.

A los usuarios de colectivos se les sumó la sorpresiva protesta en el Tren Sarmiento, y dejó a miles de personas deambulando por la ciudad y sumados a las largas colas, sin saber a qué hora podrán volver y que terminaron tomándose un auto de una aplicación: "Gasté 5 mil en el viaje y me pagan 6 mil el día", y "pasé la noche en la calle porque no tenía como volver", "al final siempre somos los trabajadores los perjudicados" y "me vine de Palermo caminando, son 60 cuadras", relataron los usuarios del transporte público.