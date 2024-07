Camila, prima de Loan: "Tengo miedo que nos quieran hacer callar"

Junto a sus abogados y su psicólogo, la joven habló en exclusiva con C5N y aseguró estar contenida y acompañada por su hija de 7 años, que fue una de las que salió a caminar con Loan al naranjal. "Mi nena me pregunta una y otra vez si él va a volver y no sé que responderle", comentó con angustia.

Respecto a la versión arrojada por Laudelina, tía del menor, indicó: "Para mi eso no fue. Porque yo hice ese recorrido en la búsqueda por el mismo camino y no lo encontré al nene. Lo hubiese encontrado primero yo y después a ellos. No fue así". Además, explicó que no vio nada vinculado a un accidente en el lugar: "No sé porqué dijo eso, ni yo me puedo responder eso".

Camila desconoce si la declaración de Laudelina fue para encubrir a otros involucrados: "No sé a quién encubre o a quién quiere tapar o algo de eso". "Espero que cuente la verdad", expresó al tiempo que sostuvo que "desde ese día no tuvimos más contacto con ella ni con la familia de ella", luego de contar que mantenía un vínculo muy cercano con Laudelina.

"Espero que se termine todo esto. Porque me duele ver a la familia de lejos, ver en las manifestaciones, me duele la forma en que ellos están sufriendo y a mi también me duele demasiado eso", señaló. Además, reveló que aún no vio a María y José, los padres de Loan: "No sé qué palabras decirles cuando me los encuentre de frente. No tengo respuesta ni para mi misma, solamente quiero la verdad así como toda la Argentina la esta queriendo".

En esa línea, aseguró estar atemorizada luego de declarar: "Miedo a que nos quieran hacer callar. ¿Por qué lo digo? Porque ayer hubo personas que vinieron supuestamente a buscarme y a pedirme no sé qué. Hay vehículos que pasan y bajan el vidrio, te observan y se van. Es como que están marcando". "Son civiles, no sabemos si son retirados o no, no tienen uniforme policial", agregó.

Loan Danilo Peña

Sobre la declaración que realizó ante la jueza de los hechos ocurridos el 13 de junio, la joven recordó: "No había nada extraño o si fuese todo actuado lo hicieron tan bien que ni yo me pude imaginar, porque ese almuerzo estaba muy tranquilo, muchas risas". Sin embargo, resaltó: "No me esperaba que fuera (María Victoria) Caillava y los demás, pero si la tía o las primas que somos los que siempre estamos".

Luego describió la reacción de todos los presentes en ese almuerzo cuando se dieron cuenta que el nene estaba perdido: "Lo que más recuerdo son frustraciones y desesperación de toda la familia. Victoria tenía una desesperación, algo así".

"Dos o tres días después me puse a recordar y a preguntarme porqué en ese instante Loan no le había respondido a los chicos", que empezaron a gritarle cuando dejaron de verlo. "Podría haber sido cualquiera (el desaparecido)", reflexionó.

Por último, Camila aseguró que saca fuerzas de su hija para enfrentar la situación: "Ella te pide para comer; 'mami yo quiero ir a acá, quiero ir a mi casita'".