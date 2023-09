C5N encontró a Aníbal Lotocki: la reacción del cirujano tras la muerte de Silvina Luna

En ese momento, Lotocki fue consultado por si quería hacer uso de la palabra o si tenía algo qué decir sobre la muerte de la ex Gran Hermano, sin embargo prefirió el silencio, incluso ignoró totalmente al cronista y siguió su caminata con una sonrisa en el rostro.

Más temprano, en Argenzuela habló su abogada Ileana Lombardo que lo defendió y recorrió la historia del médico y sus pacientes.

Sobre la autopsia de Silvina Luna dijo "no hay informe" porque no está en el expediente y apuntó contra Fernando Burlando y sus declaraciones.

A la par reveló que la causa de Zarate, una de las víctimas del falso cirujano plástico, está en investigación, por lo tanto "no se sabe la causa de muerte". "De la autopsia surgió que el tenía una cirrosis hepática y una insuficiencia cardiaca", sostuvo la letrada.

"No es cierto todo lo que se dice porque las pruebas dicen otra cosa" dijo la abogada. Además, denunció que "están llamando a pacientes del médico que nunca tuvieron ningún problema y que están conformes con la atención que recibieron". "Las están hostigando para que se sumen al movimiento. Abogados, periodistas y partes", agregó.

"La gente distorsiona la información, él (Lotocki) cuando dio la nota dijo que 'no hizo la especialidad; y no que no podía hacer cirugías plásticas, que no es lo mismo", señaló.

"Que la Justicia investigue y el que se crea con derecho a denunciar, que denuncie y que acredite sus males, dolores, daños, lesiones en un proceso judicial porque para eso tenemos Justicia", añadió. También se refirió al presunto vínculo que une al médico con un funcionario del gobierno: "Si tiene protección política, nos están protegiendo bastante mal la verdad".