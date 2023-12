Anuncian un importante aumento en el pan para los próximos días: ¿cuánto costará el kilo?

Panaderos advierten sobre posibles cierres ante la caída de las ventas

El presidente del Centro de Panaderos de Merlo, Martín Pinto, adelantó que no descartan aumentar este valor de referencia una vez por semana. “No es grato tener que dar esta novedad, pero, si no aumentamos, nos fundimos trabajando”, explicó.

En tanto, Roberto Pucciarelli, del Centro de Industriales panaderos de Florencio Varela, advirtió que todas las expectativas están puestas en que la escalada de precios frene para poder volver a tener un valor de referencia. “Es probable que muchas panaderías tengan que cerrar si los costos son superiores a la venta”, adelantó.

Por su parte, Pablo Canje, dirigente de Marcos Paz, agregó: “Ayer vino el molino y me avisó que no me va a entregar harina por un mes porque no hay precio de trigo. Y otros molinos calculan una bolsa alrededor de $20.000. Ojalá que no, porque estaríamos hablando de un pan a $2.500. Es muy dura la situación para todos”, concluyó.