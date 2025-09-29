29 de septiembre de 2025 Inicio
Andrea del Boca se quebró en vivo tras la absolución de la Justicia en la causa Mamá Corazón: "Volví a nacer"

La actriz fue absuelta en el juicio por supuesta defraudación al Estado. “Fue una década de muchos insultos, agresiones y cancelaciones”, sostuvo.

La actriz Andrea del Boca fue absuelta en la causa judicial por el supuesto financiamiento irregular de la novela Mamá Corazón, en la que fue acusada por defraudación del Estado. “El 25 de septiembre puedo decir que volví a nacer”, aseguró.

Tras el fallo de la Justicia, luego de casi una década, el Tribunal Oral Federal N° 7 dictó la absolución y recordó que ese día. “No solo estos meses fueron difíciles, sino todos estos años. Fue una década de muchos insultos, agresiones, cancelaciones. De no entender el porqué”, sostuvo.

“El 25 de septiembre puedo decir que volví a nacer. Me puse a llorar porque fueron muchos años. Uno no dimensiona cuánto daño le produce cuando se la acusa injustamente y por otros motivos que no tienen nada que ver con los hechos. Pero el Tribunal hizo su trabajo con mucha objetividad”, aseguró.

En esa línea, Del Boca aseguró que a lo largo de los últimos años “se dijeron tantas mentiras, ensuciándome y tirándome toda la basura que podía haber por algo que no había hecho”. “Solo hice mi trabajo que no se llegó a completar porque hubo un cambio de gestión”, explicó en diálogo con Gustavo Sylvestre en Radio 10.

“Fíjate qué curioso, porque el exsecretario de Medios, Hernán Lombardi, dijo que lo habían evaluado todo el trabajo realizado y habían decidido continuarlo, o sea que estaba todo bien hecho. Simplemente lo detuvieron porque decidieron presentar la denuncia que fue presentarla por Dupuy de Lome, quien se presentó ante la Justicia diciendo que era un denunciador serial”, señaló.

La actriz y conductora había sido acusada de haber recibido $36.000.000 para la realización de la novela Mamá Corazón, que iba a ser transmitida en Canal 7. El juicio oral y público comenzó en marzo de este año tenía 11 imputados, entre ellos, también el exministro e Planificación Federal, Julio De Vido, quien también fue absuelto.

Embed - "Esta denuncia se llevó puesta la vida de mi padre" Andrea del Boca en #MañanaSylvestre

La dura pérdida que le tocó vivir a Andrea del Boca por la acusación

Andrea Del Boca reconoció que a lo largo de los último 10 años no fueron fáciles y que perdió varias propuestas de trabajo, pero sobre todo sufrió la muerte de su padre, Nicolás Del Boca.

“Para mí fue muy difícil como hija porque mi papá la pasó muy mal con todo esto. Él no soportaba todo lo que se decía y esta mentira”, recordó y agregó: “Entró en una depresión lo que derivó en un cáncer terminal y se fue en tres meses. Cuando los jueces dieron la absolución sentí que mi papá empezaba a descansar en paz”.

Por otra parte, respecto a las ofertas laborales que quedaron truncados reconoció: “Perdí trabajo por esta causa. Tenía propuestas y los productores me decían que tenían miedo y los entiendo que para muchos era como mala palabra si me tenía”.

“Por eso cuando el año pasado Telefe me contrataron fue una manera de demostrar que la gente me sigue queriendo porque sabe que soy honesta. Ahora renací, estoy viendo cómo sigue mi carrera. Estoy viendo si vuelvo a conducir, en ficción o cómo sigue”, concluyó.

