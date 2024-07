Alfredo, hermano de Loan, detalló como fueron las primeras horas de la desaparición del menor en Corrientes

En el programa El Diario , en C5N , con la conducción de Daniela Ballester , el periodista Adrián Salonia entrevistó al joven en su casa. Este relató los momentos de angustia y desesperación del momento en que no encontraban al niño: "A las 15:40 me llamó mi tía del campo, Ceferina, hermana de mi mamá, y le preguntó si Loan estaba con ella y cuando le dijo que no, le respondió que 'Loan se perdió en el campo'".

Casi sin respirar, y como si no hubiera pasado el tiempo, el familiar de Loan relató: "El 13 de junio estuve en mi casa. No vi cuando se fueron a caballo Loan y mi papá. Me levanté a las 9:30 y a eso de la 10 le pregunté a mi mamá adónde estaba mi hermano, y ella me dijo 'Se fue con tu mamá al campo'. En este punto el joven reconoció que se puso contento porque su hermano siempre quería ir la casa de la abuela (Catalina).

Era la primera vez que le menor de 5 años iba a ese lugar. El joven remarco que "llamamos a mi hermano para que la lleve a mi mamá en moto al campo" ya que no tenían movilidad. Siguió: "Yo me quedé en casa, en la vereda, y cuando estaba ahí, un vecino se ofreció y me llevó a la búsqueda y ahí fuimos".

"Cuando llegamos estaba mi mamá en el portón desesperada llorando. Entramos en el campo a buscarlo, gritábamos, había muchísima gente, con linternas, a caballo, todos gritando y nada". Al fin reconoció que "al segundo día de la desaparición ya supe que a mi hermano lo llevaron". Ante la consulta de Ballester, destacó el porqué de su hipótesis: "Porque no encontramos nada de él, salvo la zapatillita".

Alfredo nombró a su tía Laudelina Peña, detenida en el Penal de Ezeiza por la sustracción y ocultamiento del menor, según la investigación que lleva la jueza federal Cristina Pozzer Penzo y enfatizó: "Ella tiene que saber, creo que fue Benitez (Carlos, marido de Laudelina). No se si es ella es responsable pero si sabe la verdad tiene que hablar".

Con sus primas, Camila y Macarena, hijas de Laudelina, detalló que sólo habló con ellas los primeros días de la búsqueda y después ya no. Como en un mensaje dirigido a sus familiares sospechados apuntó: "Estamos esperando que devuelvan a mi hermanito".

En cuanto al comisario de la seccional 9 de Julio y su participación en la búsqueda del niño aseguró que "A Maciel no lo vi en ningún momento". Además, hace horas se conoció que el exjefe policial habría decomisado un cepillo de dientes de Loan sin una orden judicial y que no quedó asentado en el expediente.

El mal momento de la familia de Loan: "Estamos destrozados"

Alfredo confirmó que su mamá está muy mal, al igual que toda la familia: "Estamos mal, mi mamá y mi papá están destrozados. Me pongo muy triste cuando veo los videos de mi hermano. Nuestra vida ya no es como antes. Mamá está con asistencia psicológica".

Agradeció el apoyo del pueblo de 9 de Julio: "La gente nos está dando fuerza a nosotros, nuestro pueblo y los de acá cerca. Me pongo muy triste cuando veo a mi hermano nuestra vida ya no es como antes". Destacó el trabajo de los periodistas que sino estuvieran no se hubiera hecho nada. Describió que la actitud del presidente Javier Milei de no recibir a la familia les cayó un poco mal.