Alerta meteorológica por fuertes tormentas y calor extremo en más de 70 localidades de Argentina

Localidades bajo alerta amarilla por tormentas intensas

Buenos Aires: Ayacucho - Balcarce - General Guido - Maipú - Noroeste de General Juan Madariaga - Noroeste de Mar Chiquita - Oeste de General Pueyrredón - Adolfo Gonzales Chaves - Centro de Lobería - Norte de Coronel Dorrego - Norte de Necochea - Norte de San Cayetano - Norte de Tres Arroyos - Costa de Lobería - Costa de Necochea - Costa de San Cayetano - Costa de Tres Arroyos - Zona serrana de Benito Juárez - Zona serrana de Loberia - Zona serrana de Necochea - Zona serrana de Tandil.

San Luis: General Roca - Presidente Roque Sáenz Peña- Zona baja de Belgrano - Zona baja de Juan Martín de Pueyrredón - Zona baja de Chacabuco - Zona baja de Junín - Zona baja de Libertador General San Martín - Zona baja de Coronel Pringles - Zona baja de General Pedernera - Zona serrana de Ayacucho - Zona serrana de Belgrano - Zona serrana de Coronel Pringles - Zona serrana de Juan Martín de Pueyrredón - Zona serrana de Libertador General San Martín.

Córdoba: Juárez Celman - Zona baja de Río Cuarto - Zona serrana de Cruz del Eje - Zona serrana de Minas - Zona serrana de Pocho - Zona serrana de San Alberto - Zona serrana de San Javier - Oeste de Pocho - Oeste de San Alberto - Oeste de San Javier - Zona serrana de Calamuchita - Zona serrana de Río Cuarto.

San Juan: 25 de Mayo - Angaco - Caucete - San Martín - Valle Fértil.

Mendoza: este de Las Heras - La Paz - Lavalle - San Martín - Santa Rosa.

La Rioja: General Juan Facundo Quiroga - General San Martín - Rosario Vera Peñaloza - Chilecito - Famatina - General Ángel Vicente Peñaloza - Independencia - San Blas de los Sauces - Zona baja de Coronel Felipe Varela - Zona baja de General Lamadrid - Zona baja de Vinchina.

Recomendaciones del SMN para las localidades bajo alerta amarilla

El SMN recomendó a los habitantes de las zonas afectadas que no saquen la basura y retiren los objetos que impidan que el agua escurra. También aconsejó evitar las actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; y no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Además, el SMN recomendó estar atento ante la posible caída de granizo y mantenerse informado por las autoridades. Recordó que es útil tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Alerta roja en por calor extremo en seis provincias

La fuente oficial también emitió alerta roja por temperaturas altas, las cuales pueden ser peligrosas para la salud.

Córdoba: San Justo, Río Primero, Río Segundo, Juárez Celman, Río Cuarto y Tercero Arriba.

San Luis: zona baja de Belgrano, Juan Martín de Pueyrredón y Gobernador Dupuy.

Santa Fe: Constitución, Iriondo, Rosario y San Lorenzo.

Entre Ríos: Gualeguay y Paraná.

La Pampa: Chapalefú, Rencul, Maracó, Realicó y Trenel.

Buenos Aires: Baradero, Ramallo, San Nicolás y San Pedro.

Recomendaciones frente al calor extremo

El SMN tiene una serie de recomendaciones para estos eventos, indicadas por el Ministerio de Salud: