Aduana encontró €340.000 ocultos en la ropa de un maletero en un micro de larga distancia

Fue en ese momento cuando le pidieron que que se dirigiera a un sector reservado para interrogarlo, pero presentó resistencia. Hecho que llamó aún más la atención.

Ante las insistentes preguntas por su trabajo y obstinación al maletero, el mismo no pudo continuar con su coartada y confesó. En forma críptica, respondió que lo que tenía no era suyo, que se lo había dado otra persona. "Yo no tengo nada que ver”, manifestó. Para luego confesar que traía dinero adosado en distintas partes de su cuerpo.

Cuando el personal de la Aduana procedió a revisar al al hombre, descubrió un gran cantidad de fajos de dinero entre sus prendas de vestir, sus bolsillos y también, en una bolsa de plástico. En total la suma alcanzó los €340 mil, en billetes de 100 y 200, que convertida a pesos argentinos, la suma es de $77.520.000.

En Argentina, la normativa indica que solo se pueden ingresar al país con un límite de u$s10 mil (o el equivalente en otra moneda), por lo cual constituye, como mínimo, una infracción al régimen de equipaje.

Por este motivo, y no obstante a la exorbitante suma y la forma de ocultamiento, la Dirección General de Aduanas dio intervención al Juzgado Federal de Formosa, que instruyó el secuestro del dinero y la detención del maletero.