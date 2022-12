Abusos en un jardín de Isidro Casanova: el desesperado pedido de los padres por la libertad del acusado

"Me dijeron que van a tomar testimonio a todos los padres y madres que están acá. A los que no estén, avisarles para que se presenten hoy o mañana", explicó Bruno, el padre que hizo la primera denuncia, en declaraciones a C5N. Sin embargo, no sabe si existe una orden de detención contra el principal sospechoso.

"No supieron darme información. Hay información que no la bajan porque está en proceso de investigación, y en un punto lo entendimos. Sí me dieron la seguridad de que están haciendo todo en cuanto a investigación de forma acelerada para que el culpable pague por lo que hizo", aclaró.

"Estamos pidiendo que los nenes sean vistos de forma urgente por un médico legista. Esta persona está libre y esto no puede estar sucediendo, porque son más de 20 casos", reclamó Bruno. También pidió "caer sobre los directivos y las maestras" porque considera que "hubo negligencia o desidia por parte de las autoridades".

Los hechos habrían ocurrido en el Jardín 949, ubicado en Albarellos entre Hualfin y La Fuente, en Isidro Casanova. El portero de la institución permanece prófugo tras las denuncias realizadas por los familiares.

Señales de alerta en casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes

El relato de la chica o chico.

Lesiones físicas en zona genital.

Embarazo o infecciones de transmisión sexual (especialmente en menores de 13 años).

Conocimientos sobre la sexualidad que no se condicen con su edad.

Juegos sexuales inapropiados.

Retraimiento.

Problemas con el control de esfínteres.

Depresión.

Qué hacer ante un caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes

En caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, comunicarse telefónicamente con el 137 o el 102. Son líneas nacionales y gratuitas que brindan contención, asistencia y acompañamiento. También es posible consultar por WhatsApp al 11 3133 1000.