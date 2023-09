Zaira Nara inauguró septiembre con una microbikini estampada ideal para la temporada de calor

La modelo subió a su cuenta de Instagram un video en el que usó un traje de baño que sigue siendo de los más elegidos por las famosas. Fanática de la moda, la influencer no perdió la oportunidad de vestir una microbikini estampada animal print de dos piezas .

Este conjunto contó con un corpiño con molde triangular y una bombacha estilo colaless ultracavada con tiras de ajuste en los costados de las caderas. A su look le sumó un peinado de rodete descontracturado y casual junto a un par de lentes de sol cuadrados que usó para protegerse del sol.

“Hola septiembre”, escribió una de las más grandes referentes de la moda en nuestro país. Este posteo alcanzó los 20 mil “me gusta” y recibió cientos de comentarios por parte de sus fans que elogiaron su look y el lugar donde se sacó las fotos, a bordo de un yate de lujo desde el que navegó por aguas europeas.

Belu Lucius posó con un imponente mensaje y una microbikini blanca que es ideal para el verano

Belu Lucius posó con una microbikini blanca bajo el sol mientras expresó una reflexión sobre su edad en una historia de Instagram. La influencer se fotografió descansando en una reposera mientras disfruta del sol con un look veraniego ideal para relajar al aire libre.

La exparticipante de Masterchef Celebrity (Telefe) cuenta con más de 3 millones de seguidores en Instagram y entre las fotos de sus looks y de la difusión de los productos de las marcas con las que trabaja, también se hace un espacio para hablar sobre su vida privada. En esta ocasión, publicó una historia vistiendo una microbikini con un corpiño armado y una bombacha colaless de tiro alto. A su look le agregó unos anteojos de sol con marco blanco que terminaron de darle su estilo a su look de verano.

“Y tengo muy presente que los 20 ya los viví, estuvieron buenos, pero los 30 son mejores”, escribió la panelista mientras posaba con un look fashionista fiel a su estilo. Belu Lucius aprovecha cada momento que puede estar bajo el sol para poder mostrar su bronceado y sus trajes de baño favoritos, los cuales suelen generar una gran cantidad de reacciones entre sus seguidores, quienes dejan su "me gusta" y elogio por sus looks.