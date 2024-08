Yeyo De Gregorio explotó tras no ser invitado al Cris Morena Day: "Ni me nombraron..."

A través de sus historias de Instagram, Yeyo De Gregorio decidió hablar sobre su ausencia en el Cris Morena Day y comenzó por revelar: " Estoy triste porque lo mío no fueron dos años o un proyecto, fue toda una carrera . 10 años de éxitos, gracias a Dios. Más de 550 Gran Rex, 12 Luna Parks, 3 estadios de Vélez, giras por todo el mundo...". Con estas palabras, no pudo ocultar su tristeza.

Incluso, se dispuso a enumerar todos sus papeles más populares: "Como fue tanto, fue mucho, y muchos personajes los que la gente me destaca, como Tomás de Floricienta, Lleca de Casi Ángeles, Mateo de Rincón de Luz...". Todo esto no hizo más que dejar mal parado a Olga y a todos los encargados de la organización.

Yeyo De Gregorio Lali Espósito Floricienta Yeyo De Gregorio junto a Lali Espósito durante la época de Floricienta. Redes sociales

Para finalizar, el streamer lanzó el comentario que más conmovió a sus seguidores: "Me puso triste que ninguno de los compañeros con los que compartí toda la carrera ni me nombren... Y hasta pasaron cosas que estaban hablando de mí, lo sé y sentía la vibra de 'no lo nombremos'... No importa". De esta manera, sorprendió al mencionar una posible conspiración en su contra.

El insólito comentario de Flor de la V contra Cris Morena

La conductora Flor de la V lanzó un agudo comentario contra la empresaria Cris Morena y la escuela de arte que dirige la productora teatral reconocida por historias como Casi Ángeles.