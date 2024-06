Yanina Latorre reveló quién reemplazará a Marina Calabró luego de su pelea con Barbano y la salida de la radio

“La renuncia estaba planteada desde el 19 de marzo, le pidieron que no se fuera porque es una persona fundamental de ese medio de comunicación. Nada tiene que ver (Rolando) Barbano. El único motivo es la reducción de su espacio : pasó de tener una participación de una hora, a tener de 15 a 5 minutos de tiempo para su columna”, indicó Ángel de Brito en su Instagram.

Marina Calabró Redes sociales

Y agregó que “Marina se siente decepcionada por esta decisión de la radio de acortar su columna. Ese segmento estaba muy bien auspiciado, tenía muy buen rating, pero cuando Radio Mitre redujo la cantidad de horas del programa por la salud de Jorge Lanata (antes eran cuatro y ahora tres) ahí Marina pasó de tener 60 minutos a tener 15, con suerte, y compartidos con otros columnistas”.

Esto fue aclarado porque uno de los rumores tenía que ver con el escándalo en los Martín Fierro, pero nada tiene que ver. Fue entonces que Yanina Latorre reveló que el reemplazante de Marina Calabró es Augusto Tartúfoli.

Tras el escándalo en los Martín Fierro, Rolando Barbano habló sobre la salida de Marina Calabró de Radio Mitre

El periodista Rolando Barbano se refirió a la salida de Marina Calabró de Lanata sin filtro en Radio Mitre, contó que era una decisión que la tenía tomada y por primera vez, se animó a hablar de la incómoda situación en los Martín Fierro en la que hubo una dedicatoria y otra no-dedicatoria.

Embed Renunció Marina Calabró y habló Rolando Barbano: "Me siento triste"



Cc @Intrusos pic.twitter.com/EbYXFBlhlD — América TV (@AmericaTV) June 26, 2024

Desde el momento en el que Calabró le dijo en el escenario delante de todos “se lo dedico a mi amor, Rolando”, el especialista en policiales no había dicho nada. Ahora aclaró que no habla de su intimidad porque es de ella y de él. También dio a entender que en su momento estaba presente su hijo, por eso él no la mencionó.

En cuanto a su salida de Radio Mitre contó: “Yo sabía. Cuando salíamos fue el momento en que se conoció que el programa iba a tener una hora menos y lo hablamos. A ella no le gustaba, intentó probar, y bueno después terminó mi relación con ella y no sé por qué lo hace ahora”.