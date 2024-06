Marina Calabró le pidió disculpas a Rolando Barbano tras lo sucedido en los Martín Fierro 2024

Los protagonistas se reencontraron en el programa de radio que comparten y no pudieron evitar referirse al incómodo momento en los premios donde la columnista de espectáculo le dedicó su premio a su colega y expareja, pero él no la nombró.

Ambos forman parte del programa Lanata sin Filtro en Radio Mitre y, por su labor en esos programas fue que ganaron los premios. Allí hablaron sobre la dedicatoria que hicieron y Barbano deslizó: " Yo en un momento pensé en saludar a todos mis amigos , pero si me olvido de uno no como más un asado sin escupir".

Marina Calabro hablo en su programa #MartinFierro



“Me impresiona el revuelo que se armo por una declaración de amor”



“Lejos de mi intención de incomodar a alguien por decirle lo que siento, así que le pido disculpas a Rolando Barbano y a su hijo si los incomode” pic.twitter.com/xCZ8UKUV1g — | Nacho Rodriguez (@NachoRodriOk) June 17, 2024

Fue entonces que Calabró dijo: "Yo me olvidé de Alejandro Ripoll, me quería morir; de Nacho Rodríguez, que me ayuda con la edición de los videos. No hice las cosas bien. ¿Qué va ser? Pero eso por no pensar".

Por su parte, habló en El Observador y allí dijo: “Me impresiona el revuelo que se armó por una declaración de amor. Lejos de mi intención de incomodar a alguien por decirle lo que siento, así que le pido disculpas a Rolando y a su hijo si los incomodé”.