Tras el escándalo en los Martín Fierro, Rolando Barbano habló sobre la salida de Marina Calabró de Radio Mitre

Luego de la dedicatoria que le hizo la periodista al recibir el premio, decidió aclarar cómo es su vínculo y lo que sabe de su renuncia. “Hablo porque no estoy con mi hijo de 12 años al lado” expresó.

Desde el momento en el que Calabró le dijo en el escenario delante de todos “se lo dedico a mi amor, Rolando”, el especialista en policiales no había dicho nada. Ahora aclaró que no habla de su intimidad porque es de ella y de él. También dio a entender que en su momento estaba presente su hijo, por eso él no la mencionó.