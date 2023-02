Explotó la interna en LAM: Yanina Latorre dice tener chats entre Estefi Berardi y Fede Bal

“Nos van a seguir viendo juntos porque estamos en la misma agencia y nos contratan juntos”, aclaró y explicó que todo aquel que la acusara con ese tema iba a tener que enfrentarse a letrados puestos por ella misma. Pero Yanina no se quedó callada: “Ahora actuás como una cagona, te atajás, lo llamás llorando a Burlando que llamó a todo el mundo y le secó la cabeza a todos”.

“Yo que soy la que tengo los chats, no los voy a mostrar, pero dejá de mentir, Estefi, ¡dejá de mentir! Sos como los globos: te inflaste, te inflaste y después explotaste y no servís más para nada. Venís a acá a decir ‘vos estás inventando, no me cierran las fechas’ y estás acá sentada diciendo que no hiciste algo que hiciste. Sos patética”, arremetió Latorre.

Berardi continuó callada durante todo el programa e intentó defenderse, pero para cerrar Yanina fue durísima: “Si querés, cuento tu viernes, tu sábado y tu domingo relatado por vos y por Federico con lujo de detalles”.