Ximena Capristo lució una microbikini rosa estampada desde Brasil que es tendencia

Junto a su marido Gustavo Conti y su hijo, Ximena Capristo viajó a Buzios, Brasil, para tomarse unos días de vacaciones en sus paradisíacas playas. La modelo vistió una microbikini color rosa con estampas que marcó tendencia. Sin dudas la moda “Barbiecore” continúa siendo de los looks más elegidos por las famosas y modelos y al ex Gran Hermano no fue la excepción.