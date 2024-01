Vuelve He-Man: qué miniserie estrenó Netflix y te hará recordar a tu infancia

En definitiva: todos los héroes que vimos en la pantalla chica y en tuvimos en nuestras manos gracias a los juguetes de Mattel. Concebida como uno de los primeros productos audiovisuales transmedia de la historia, este titulo estrenado en el año 2021, muestra juguetes y series de dibujos animados en un escenario de batallas y giros de acción.

Estamos hablando de “Masters of the Universe: Revolution” (“Amos del Universo: Revolución” en español), producida por Kevin Smith y Powerhouse Animation Studios, dividida en 10 episodios y con un elenco principal conformado por Chris Wood, Mark Hamill, Melissa Benoist y William Shatner.

La serie cuenta con Melissa Benoist, quien asume el papel de Teela (sustituyendo a Sarah Michelle Gellar) y presenta a Keith David como Hordak y William Shatner en un rol no revelado y Meg Foster dandole vida a Motherbase.

De acuerdo con la descripción de la sinopsis oficial de Netflix, “Masters of the Universe: Revolution” “empieza con el Príncipe Adam enfrentándose al dilema más potente de ese universo: ¿Acepta el reto y continúa el legado de su padre, el Rey Randor, o se aferra a la espada como campeón de Eternia?

Embed - Masters of the Universe: Revolution | First Look | He-Man vs. Scare Glow | Netflix