Volvieron a operar a Jorge Lanata: cómo sigue su salud y dónde será trasladado

Entonces agregó que, en caso de continuar estable, "calculo que martes o miércoles se lo estará llevando al otro centro". El motivo del traslado a un centro de neurorehabilitación será determinante para continuar con su recuperación.

Además, reveló cómo se comunica el conductor con su círculo cercano: "Esta semana no fui porque estuve enferma, pero hice videollamada, lo vi y me preguntó si había tenido fiebre. Por momentos está más ubicado y por momentos no, pero habla y está bien”.

“Fueron cinco meses de una montaña rusa; con picos muy abajo y muy arriba. Con momentos muy difíciles y otros en los que fuimos a rehabilitación muy esperanzados, y después retrocedimos”, concluyó.

Desmienten que Jorge Lanata tenga daño cerebral: "Habla con lentitud, pero..."

El conductor y periodista Gabriel Levinas habló sobre la salud de Jorge Lanata y desmintió que tenga daño cerebral, un rumor que había generado mucho temor entre los oyentes del programa radial del conductor.

En diálogo con el programa televisivo Intrusos, Gabriel Levinas comenzó por revelar: "Hemos hecho de todo juntos y tengo bastante información de cómo es y cómo piensa Lanata para evaluar si cuando estuve esa hora y media hablando estaba lúcido". Con estas palabras, dejó en claro que se autopercibe como una palabra autorizada sobre la salud del conductor.

"Hablaba con lentitud y frases cortas, pero otra cosa es tener daño cerebral permanente. Es falso que tenga daño cerebral. Jamás mentí, entonces por qué mierda voy a mentir ahora", continuó. En la actualidad, el periodista es columnista de Lanata sin filtro, el programa radial que espera por la vuelta de su histórico integrante.