Viral: raperos españoles parodiaron a Shakira e imaginaron la respuesta de Piqué

El video, grabado en un estudio con luz azul, imita la estética de las sesiones de Bizarrap. Para que no quede ninguna duda, uno de los músicos se sentó en una silla con la típica gorra y lentes oscuros que usa el productor argentino, mientras otro lucía la camiseta 3 del Barcelona con el nombre de Piqué.

"Tengo 10 Rolex, puedo tirar uno. Un poco de chía pa' tu desayuno, llevo con ella desde los 21", dice una de las estrofas. En el estribillo, el tema afirma: "Mucho blah blah detrás de la pantalla, no me importa tu size si no das la talla. Las mujeres facturan pero tú no declaras".

Sansixto ft. Dife MMP & Willy D - D-Clara ( RESPUESTA PIQUÉ / BZRP - SHAKIRA )

El tema se viralizó en redes, aunque parece que fue por las razones equivocadas. "Como cuando llegas a la fiesta sin que alguien te invite"; "A mil años luz"; "¿Desde cuándo los pichones le tiran a la escopeta?", y "Lo peor es que ellos creen que la rompieron durísimo", fueron algunos de los comentarios que recibió.

Shakira y el explosivo regalo contra Piqué: lanzará una canción el día de su cumpleaños

Shakira no se guarda nada y tiene preparado otro dardo contra Piqué, su exesposo. Luego de la exitosa Session #53 junto con Bizarrap, el próximo 2 de febrero, día del cumpleaños del exfutbolista, lanzará un nuevo tema junto con la artista Karol G.

Según informaron medios españoles, el video se habría grabado durante los primeros días de enero en Cataluña, Barcelona y está listo para ver la luz el 2 de febrero, el día que, casualmente, cumplen años tanto Shakira como su ex, Gerard Piqué (motivo del festejo del futbolista realizando dos número 2 con los dedos).