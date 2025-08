Sergio Lapegüe volvió a la televisión tras su problema de salud: qué le pasó

Durante una nueva emisión de Lape Club Social, Lapegüe regresó a la conducción y bromeó con lo que le tocó vivir: "Hola, ¡bienvenidos a todos! Ay, me agarra, me desmayo ... Empiezo a sentirme mal cuando empiezan a hablar de Boca estos tipos . Dame alguna noticia buena de Boca por favor". Así, dejó en claro que fue algo de una vez, por lo que ya está pleno nuevamente.

"¿Bajó el dólar? ¿Qué otra noticia buena hay? ¿Colapinto ganó? Me agarró una especie de bajón de presión y me llevaron en una ambulancia para hacerme los estudios. ¡Estoy bien!", concluyó para luego empezar realmente con el programa. Con estas palabras, adelantó que fue una urgencia bien atendida y no pasó a mayores.