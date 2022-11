Video: Hasbulla pasó por Argentina y recibió una especial invitación de Maxi Martínez

"Hasbu, gracias por la buena onda, espero que podamos disfrutar ese asado Kosher que tenemos pendiente", le dedicó unas amistosas palabras Martinez en su Twitter al influencer ruso.

image.png

Martínez se volvió conocido en redes sociales en el 2018 cuando varias personas convirtieron su figura en un meme. A raíz de esto y cansado de las burlas por su talla baja, decidió comenzar una campaña contra el ciberbullying que lo llevó ser conocido por varios usuarios.

Durante el show del influencer ruso, Maxi Martínez pudo obtener el micrófono y realizarle una invitación al artista, que quedó grabada por otros fans.

https://twitter.com/MaximlianoMart3/status/1589773991681851392 Hasbulla te espero para comer ese asado, espero que cumplas con tu palabra. @hasbulla @LuquitaRodrigue pic.twitter.com/ylzbZ5Zt2Z — Maximiliano!! Martinez (@MaximlianoMart3) November 8, 2022

Hasbulla dejó en claro que es hincha de Boca Juniors

El influencer Hasbulla Magomédov reveló que es simpatizante de Boca, al ser consultado sobre sus preferencias deportivas; y aclaró que era una broma que no conocía a Lionel Messi.

Mediante el traductor que hubo durante la entrevista para comprender las palabras en ruso de Hasbulla, el joven de 20 años aseguró que es hincha de Boca Juniors. Ante la insistencia de Jorge Rial en destacar a River Plate, el ruso reveló que no lo conoce.

Pero esto no fue lo único que declaró sobre fútbol, sino que también afirmó que sí conoce a Lionel Messi y que era una broma lo que dijo en sus redes sociales sobre no ubicarlo. Pero no solo a él, sino que Diego Maradona también apareció dentro de sus conocimientos sobre el deporte.