Hasbulla dejó en claro que es hincha de Boca Juniors

El influencer Hasbulla Magomédov reveló que es simpatizante de Boca, al ser consultado sobre sus preferencias deportivas; y aclaró que era una broma que no conocía a Lionel Messi.

Mediante el traductor que hubo durante la entrevista para comprender las palabras en ruso de Hasbulla, el joven de 20 años aseguró que es hincha de Boca Juniors. Ante la insistencia de Jorge Rial en destacar a River Plate, el ruso reveló que no lo conoce.

Pero esto no fue lo único que declaró sobre fútbol, sino que también afirmó que sí conoce a Lionel Messi y que era una broma lo que dijo en sus redes sociales sobre no ubicarlo. Pero no solo a él, sino que Diego Maradona también apareció dentro de sus conocimientos sobre el deporte.

Además, en cuanto al Mundial de Qatar 2022, dijo que lo va a ver y que no tiene un favorito, ya que Rusia no pudo clasificar debido a la guerra con Ucrania y la descalificación que sufrió. Tras la consulta de Jorge Rial, Hasbulla destacó que hinchará por la Selección argentina.