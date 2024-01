Video: el emocionante momento que Duki y Emilia protagonizaron en el Monumental

La artista entrerriana cantó “Como si no importara”, el primer tema que hicieron juntos, y la emoción la desbordó. La pareja demostró que está más enamorada que nunca.

Mauro “Duki” Lombardo brindó su primer show en un Monumental lleno y no solo hizo un gran despliegue artístico y dio una emotiva reflexión sobre la salud mental , sino que contó con la presencia de grandes artistas y amigos que, de a uno, fueron sumándose para acompañarlo en este gran presente.

Entre ellos, estuvieron Lit Killah, Bizarrap, Nicki Nicole, Rusherking, entre otros, y obviamente, la que dio el presente y no faltó fue la entrerriana, Emilia Mernes. La artista pop se subió al escenario para cantar junto al rapero Como si no importara, el primer hit que ambos músicos sacaron cuando ya era novios, pero que no lo habían contado en público.