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1 de julio de 2026 Inicio

Video: el emotivo festejo de jugadores e hinchas de Inglaterra al ritmo de Wonderwall, de Oasis

Los jugadores del seleccionado británico se acercaron a la tribuna para entonar el clásico de la banda de los hermanos Gallagher tras la victoria ante República Democrática del Congo en la Copa del Mundo.

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Inglaterra dio vuelta el partido frente a Congo y pasó a octavos.

Inglaterra dio vuelta el partido frente a Congo y pasó a octavos.

Los jugadores de la selección de Inglaterra celebraron este miércoles la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 al ritmo de la canción Wonderwall, de Oasis, junto a sus hinchas. El emotivo festejo ocurrió en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta tras el triunfo 2-1 sobre República Democrática del Congo, un resultado que desató la euforia británica en las tribunas.

Harry Kane volvió a ser la figura de Inglaterra.
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Una vez finalizado el encuentro, el equipo completo se acercó a las gradas para compartir el desahogo con su público. En ese instante, el emblemático tema musical sonó por los altoparlantes y transformó el escenario en un coro gigante de voces unidas por la emoción.

La celebración adquirió un tono de mayor intensidad debido al complejo desarrollo del partido. El conjunto europeo logró una remontada muy trabajada, ya que el seleccionado africano comenzó arriba en el marcador con un tanto temprano del atacante Brian Cipenga.

Sin embargo, el capitán Harry Kane apareció como figura estelar para rescatar a su equipo de una eliminación sorpresiva. El delantero anotó dos goles en la recta final del segundo tiempo y selló el definitivo 2 a 1 a favor de los británicos.

Con el boleto asegurado y la moral en alza, la escuadra dirigida por Thomas Tuchel confirmó su presencia en la próxima ronda del torneo internacional. Ahora, Inglaterra enfocará su atención en el duelo decisivo frente a México por el pase a los cuartos de final.

Los jugadores de Inglaterra celebraron abrazados al ritmo de Wanderwall, de Oasis

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