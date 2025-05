Una película romántica del 96 para toda la familia llegó a Netflix y está entre lo más visto: de cuál se trata

La trama gira en torno a dos niñas de nueve años que, aunque llevan vidas opuestas y no se conocen, están a punto de cruzar sus caminos. Amanda ha crecido sin padres y está al cuidado de Diane, su tutora del sistema de protección social. Por otro lado, Alysse es hija única de un poderoso empresario del mundo financiero.

Cuando coinciden en un campamento, se sorprenden al notar cuánto se parecen y, movidas por la curiosidad, deciden intercambiar roles. Este cambio desata una serie de situaciones divertidas y enredos inesperados.

