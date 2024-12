Una nueva película romántica navideña tuvo su estreno en Netflix y ya es tendencia: de cuál se trata

“Un mensaje antes de Navidad” se centra en la historia de Addie y Nana, quienes desarrollan una estrecha amistad después de un mensaje de texto accidental. Addie va a visitar a Nana, donde conoce al hijo de ella, James. Después de años de pasar vacaciones juntos, Addie y James comienzan a verse de manera diferente.

