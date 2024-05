Una exparticipante estrella de Gran Hermano quiere proponerle casamiento a Furia

“Me encantaría entrar, por ejemplo, a un Congelados... ¿Sabés para qué no sirvo yo? Para El debate no sirvo porque diría un montón de cosas que me pegarían un cachetazo", indicó la jugadora en Entrometidos.

Tamara Paganini

Y bromeó: “Jaaaa entrar a Gran Hermano para ser la contracara de Furia. Yo llego a entrar y le pego unos besos de amor. Y le propongo casamiento. Furia, que se vio todos los Gran Hermano, sabe el temperamento que tengo, me amaría. Ojo, si yo conozco una persona idéntica a mí, capaz que no me la banco. A mí me cae bien la gente picante como yo, pero... ".

Gran Hermano 2023: la casa votó y definió los dos eliminados para el juego por el auto

Los participantes de Gran Hermano 2023 tuvieron que ir al confesionario para definir quiénes no iban a participar de la prueba de líder por el auto y eligieron a Martín Ku y Mauro Dalessio.

La líder semanal Virginia Demo repartió pelotas de forma aleatoria para que haya un orden a la hora de pasar a votar y, luego, para el juego del auto. Esto se debe a que "heredó" el liderazgo de Bautista luego de que el Big Bro le haya quitado el beneficio por incumplir las reglas.