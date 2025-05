Una comedia con Mike Myers pero que apenas se reconoce es tendencia en Netflix: ¿cuál es?

Se trata de El gato (The Cat in the Hat), una adaptación live action del famoso libro infantil del Dr. Seuss, protagonizada por un irreconocible Mike Myers. Si bien la trama apunta al público infantil, el humor absurdo, la estética saturada y los chistes algo irreverentes hacen que muchos adultos la vean hoy con nuevos ojos… y una buena dosis de nostalgia. Cuando se estrenó en 2003, la producción fue un fracaso de taquilla y recibió duras críticas por alejarse del tono más inocente del libro original. La familia del Dr. Seuss incluso prohibió futuras adaptaciones live-action tras verla.

El gato

Sinopsis de El gato, la película de los 2000 que es tendencia en Netflix

La historia sigue a Conrad y Sally, dos hermanos que, aburridos en casa durante un día lluvioso, reciben la inesperada visita de un gato parlante gigante con sombrero. Este personaje excéntrico y caótico transforma la casa en un escenario de locuras, magia y descontrol total.

Tráiler de El gato

Reparto de El gato