Un famoso actor británico dijo que le hubiera gustado estar en Los 4 Fantásticos aunque ya trabajó en Marvel: quién es

Quién es el actor que trabajó en Marvel pero dijo que le hubiese gustado aparecer en la nueva de Los 4 Fantásticos

-David-Tennant - Marvel

Durante mucho tiempo circularon rumores sobre quién encarnaría a Reed Richards en el universo cinematográfico de Marvel, y finalmente el rol quedó en manos de Pedro Pascal. Sin embargo, recientemente se reveló que otro reconocido actor había mostrado interés por el papel: David Tennant.

"Siempre tuve en mente a Reed Richards como un personaje que me encantaría interpretar, pero evidentemente el estudio decidió ir por otro camino", confesó Tennant frente a una audiencia de fanáticos. A pesar de no haber sido elegido, el actor escocés no ocultó su admiración por quien obtuvo el rol: “Si tenía que ser alguien, me alegra sinceramente que sea Pedro Pascal”.

Aunque la oportunidad ya quedó atrás, Tennant no pierde la ilusión de formar parte de ese universo en algún momento. "Me habría encantado poder hacer todo lo que hace ese personaje. Quién sabe, quizá algún día...", concluyó con una sonrisa.

En qué otra producción de Marvel estuvo David Tennant

Lo cierto es que esta no sería la primera vez que un actor se pone en la piel de más de un personaje dentro del mundo Marvel. Aunque Tennant ya dejó una fuerte impresión como el villano Kilgrave en Jessica Jones, muchos fans siguen creyendo que su talento merece un papel más protagónico en la franquicia.