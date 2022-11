Un exparticipante de Gran Hermano reveló su sorpresiva nueva profesión

En diálogo con Mañanísima, Boscatto relató: " Hace 7 años que estoy viviendo en Madrid . Voy todos los meses a Argentina, tengo la suerte de poder visitar ". Pero esto no es lo más llamativo, sino lo que reveló de su carrera laboral. "Cambié un poco la profesión, sigo con el tema de las cámaras pero me dediqué al mundo de triple X" , aseguró.

Por eso, la conductora Carmen Barbieri directamente le preguntó: "¿Sos una estrella porno?". La respuesta del exparticipante de Gran Hermano generó aún más sorpresa en los panelistas del programa. "La verdad que sí", lanzó entre risas.

Pero la noticia no terminó allí, sino que continuó dando detalles: "Me va muy bien. Yo soy de películas triple X gay, es un gustito que me di. Se gana bastante bien". Tras esta frase final, pasó a brindar información sobre el sueldo que tenía y cuántas veces lo hizo.

Emiliano Boscatto ex Gran Hermano Hay muchas imágenes de Boscatto sin ropa en internet. Redes sociales

Emiliano Boscatto remarcó: "Películas enteras no se hacen más, se hacen escenas. Te puede llevar aproximadamente 8 horas. Te pagan, más o menos, lo que ganarías trabajando un mes en un trabajo normal aquí". Ante la pregunta del panelista Pampito sobre cuál era la cantidad, el subcampeón de 2011 fue directo.

"1.600 euros más o menos. No me he metido muy de lleno. Cuando me iba muy bien, grababa una por mes y ahora dos o tres al año. Ahora me estoy dedicando a otra cosa, trabajo con departamentos turísticos. Es un trabajo muy duro, tenes que tener mucho ánimo", relató.

Por último, Boscatto contó una intimidad: "Lo hice por experiencia, no lo hice por el dinero la verdad. Ya tenía mi trabajo. Es una cosa que la estoy soltando".