En medio del conflicto entre periodistas contra la conductora, De Brito brindó un móvil a Socios del Espectáculo y aclaró cómo fueron las cosas: “Yo decidí que sea grabado para grabarlo al final del programa. Y Flor se mandó con esa guachada al pedo, de mala compañera, de mala leche. Es novata, recién está arrancando. Por ahí no entiende”.

Pero también reveló que un excompañero de ella, Lucas Bertero, le dio una entrevista a LAM y habló sobre la interna que tiene ella con sus compañeros y fue De La V quien llamó en persona para pedir que bajen la nota.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAngeldebritoOk%2Fstatus%2F1712863528078422034&partner=&hide_thread=false Dice Lucas Bertero sobre Flor de la V. pic.twitter.com/aAKmHUeL67 — A N G E L (@AngeldebritoOk) October 13, 2023

Fue entonces que Bertero decidió hablar por sus redes sociales a contar su verdad: “¿Creías que lo que me hiciste rea gratis? No, no lo va a ser. Te metiste con el pan de mi hijo y esono se olvida jamás. ¿Hasta cuándo vamos a dejar que con un ‘poder berreta’ te dejen sin trabajo, te maltraten, te acosen?".

Y agregó: “El verdadero motivo de mi salida de Intrusos: la gran verdad. Se armó una falsa excusa, pero la realidad fue otra. Pudiste dejarme en la calle, mandar a bajar notas mías y más cuestiones, pero JAMÁS vas a poder sacarme la libertad. Jamás”.

“Cuando esté preparado para hablar, todos van a saber quién sos definitivamente”, concluyó en su cuenta de Instagram.

Fuerte acusación contra Flor de la V tras el escándalo con Ángel De Brito: "Le falta mucha..."

La conductora Flor de la V recibió fuertes críticas por parte de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, quienes no dudaron en defender a Ángel De Brito tras el innecesario comentario en su contra.

Durante el programa Socios del espectáculo, los conductores aprovecharon para desahogarse contra la conductora de Intrusos. El primero en hacerlo fue Rodrigo Lussich: "Creo que Flor de la V es una gran comediante. Si nosotros le dijéramos cómo tiene que hacer comedia sería una falta de respeto. Ahora, le falta tomar mucha sopa aprender a hacer chimentos todavía".

"A Flor de la V le falta tomar sopa para hacer chimentos": Rodrigo Lussich a fondo con la conductora

Pero no se quedó allí, sino que fue por más: "Y para en todo caso compararse con los que lo hacemos hace mucho tiempo, o como para querer cruzarse o no con nosotros. Cuando la tome (la sopa), hablamos, en unos años. Evidentemente debe tener algún problema que deberá solucionar en terapia". De esta manera, dejaron muy mal parada a la figura de América TV.

En cuanto al otro conductor Adrián Pallares, fue incluso más duro: "Si Flor de la V hoy trabaja en un programa de televisión, es porque estos dos pelotudos estuvieron y le pusieron el cuerpo". Así, confirmaron su desencanto con la situación y el enfado que les genera la actitud.