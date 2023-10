Ángel de Brito criticó la actitud a Flor de la V: "Mala compañera..."

El conductor no se guardó nada y le respondió duramente a la actriz.

Tras la crítica de la actriz que lidera el programa Intrusos a LAM , Ángel de Brito criticó la actitud a Flor de la V y aseguró que "cuando hace estas cosas de mala compañera y de mala leche, no está bien" . El conductor no se guardó nada y salió con todo a responderle.

El conflicto surgió por una crítica de Flor de la V, ante la entrevista que realizó LAM con Susana Giménez, donde reveló que en realidad no fue en directo, sino que estaba grabada. Ante esta actitud, Ángel de Brito no tardó en responderle y remarcar la mala actitud que tuvo, ya que ambos canales comparten pantalla por América.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNachoRodriOk%2Fstatus%2F1712265619842679047%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1712265619842679047%7Ctwgr%5E62e33825810000ff316515ad701144b1bfb57740%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-22212596994090486587.ampproject.net%2F2309290141000%2Fframe.html&partner=&hide_thread=false Amo las internas en los canales!



Angel De Brito, destrozo a Flor De La Ve:



“Ella llamo a un gerente del canal, para censurar una nota, de un periodista que hablaba mal de ella. Que aprenda a trabajar” #LAM @AngeldebritoOk pic.twitter.com/liguYRUvhx — | Nacho Rodriguez (@NachoRodriOk) October 12, 2023

Por eso, de Brito se tomó un momento para hablar sobre el tema durante su programa: "Flor tiene estas actitudes siempre en su carrera. Sube un poquito, ya se la cree, y empieza a tener este tipo de actitudes". Además, continuó "yo no tengo ningún problema con ella, como no tengo ningún problema con los Socios".

Pero no solo eso, sino que la señaló como que la actriz suele hablar directo con la gerencia de América TV si alguna nota que va a salir en LAM no le gusta: "Después es la primera que llama a los gerentes para quejarse por cosas que decimos acá. Una vez, Flor De La V, en este canal, pidió censurar una nota que le habíamos hecho a otro periodista que decía que era una mala compañera. Y el canal decidió que la nota no salga al aire", aseguró de Brito.