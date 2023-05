Un ex-Gran Hermano confirmó que será panelista de Polémica en el Bar: los detalles

https://twitter.com/elejercitodelam/status/1648717427587383296 Alfa confirma nuestra primicia.

Cuenta que va a estar con Georgina.

Cuenta que va a polémica en el bar. #LAM @toritavillar pic.twitter.com/r84efldJYX — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) April 19, 2023

Luego, en un mano a mano con el programa LAM, le preguntaron por su participación en el programa y aseguró: "Polémica me gusta, me encanta". Pero esto no fue lo único, sino que también habló sobre Tinayre como conductora. "Marcela es divina. Es el tipo de mujer que a mí me gusta, es directa, rápida. Si se tiene que poner los pantalones, se los pone, te putea", remarcó sobre su personalidad.

https://twitter.com/AmericaTV/status/1651736842440507394 Alfa pone condiciones para estar en el Bailando 2023 y piensa en su futuro en la TV



"Polémica en el bar me encanta".



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/grD15R6BCJ — América TV (@AmericaTV) April 27, 2023

De esta manera, Walter Santiago será una de las caras nuevas de Polémica en el Bar, sumándose a una mesa muy interesante y siendo un perfil más que adecuado para las temáticas que se discuten en el día a día en el programa. Además, atraerá mucho público, ya que fue uno de los más queridos en Gran Hermano 2022.