Tres series de Netflix que fueron premiadas desde su creación

A continuación, vamos a repasar tres de las series mejor recibidas por los usuarios del gigante de la N roja y que tuvieron una gran trayectoria, además de que hoy en día se mantienen a lo largo del tiempo entre las más vistas de la plataforma.

Transformada de forma inmediata en una de las preferidas, la primera temporada de House Of Cards se estrenó en febrero de 2013 como la primera serie de producción propia de la plataforma. El drama político se centraba en el político amoral Francis Underwood y todos los enrosques que se hacían desde su trabajo para llegar a los fines que deseaba.

House of Cards | Frank Underwood | El líder que merecemos | Netflix [HD]

Las memorias homónimas de Piper Kerman sobre sus experiencias en una prisión federal de mínima seguridad, fanatizaron a millones de personas en el mundo. Con situaciones que iban desde el humor hasta el drama las reas lograron despertar el cariño sus fanáticos que no pudieron dejar de ver la serie.

Orange is the New Black | Tráiler oficial de la temporada 7 | Netflix