Tras el homicidio involuntario de Alec Baldwin, se estrena la película Rust

Según informó el portal estadounidense The Hollywood Reporter: " Rust se estrenará mundialmente en el Festival de Cine Camerimage, pero sin Alec Baldwin ". Junto a esto, explicaron que el western se presentará ante el público tres años después de la trágica muerte en el set de rodaje de la directora de fotografía Halyna Hutchins.

El lanzamiento de la película será a fines de noviembre en el Festival Internacional de Cine Camerimage de Polonia, un "respetado evento" que se centra en los logros en la cinematografía. Entre los oradores del estreno se encuentra el guionista y director Joel Souza, quien fue alcanzado por la misma bala pero con un mejor desenlace.

Alec Baldwin Alec Baldwin se quebró tras la desestimación del caso, ya que tuvo una condena social por el asesinato. Redes sociales

A pesar de ser el protagonista estrella y el productor principal, Alec Baldwin no estará presente en esta lista de oradores. Si bien no se expresó al respecto, lo cierto es que el actor no ha realizado apariciones públicas desde entonces y quedó muy afectado tras haber asesinado accidentalmente a la directora de fotografía.

Hannah Gutierrez-Reed, la armera de Rust, fue declarada culpable de homicidio involuntario y sentenciada a 18 meses de cárcel. Por el lado del primer asistente de dirección Dave Halls, este aceptó un acuerdo de culpabilidad por negligencia con un arma mortal.

