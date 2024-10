Tobin Bell confirmó que protagonizará Saw XI: cuándo se estrena El juego del miedo 11

Tobin Bell volverá a interpretar a John Kramer en Saw XI.

El actor estadounidense Tobin Bell confirmó que protagonizará la película Saw XI (El juego del miedo 11) , lo que llenó de ilusión a los fanáticos de la franquicia que comenzó en 2004 y cuenta con un total de 10 exitosas películas .

En diálogo con el periódico estadounidense Los Angeles Times, Tobin Bell confirmó que será parte del elenco principal de El juego del miedo 11, la cual se estrenará el 26 de septiembre de 2025 . Además, reveló que tomó esta decisión luego de la buena recepción del público a Saw X, la cual " elevó la calidad de las películas " luego de los flojos números de taquilla de Spiral (2021), casualmente siendo la única que no contó con el actor de 82 años.

Por otro lado, añadió: "Todo está en el guion. No se trata solo de un tipo fuera de la puerta de la mampara con una luz de reojo". Siguiendo con este hilo, Los Angeles Times parafraseó al actor, quien dijo creer que las películas de terror pueden tener tantas capas como las de cualquier otro género, con sus fans prefiriendo hablar sobre las cuestiones morales por sobre el gore.

Mark Hoffman John Kramer Jigsaw Saw El juego del miedo Según rumores, El juego del miedo 11 estará protagonizada por Mark Hoffman y John Kramer. Lionsgate

Para finalizar, Tobin Bell se mostró muy feliz por la oportunidad y dio a entender que no será su último film al frente de El juego del miedo: "Estoy muy emocionado por seguir desarrollándolo. John Kramer no ha terminado. Hay más que aprender de él". Vale recordar que los productores de Saw revelaron recientemente que se arrepienten de haberlo matado tan temprano en la saga de películas.

Dónde ver las diez películas de Saw: qué plataforma de streaming las tiene

Las diez películas de El juego del miedo se encuentran disponibles en las diferentes plataformas de streaming, aunque algunas son más difíciles de encontrar que otras y los precios oscilan por encima de los $10 mil. A continuación, dónde se encuentra cada una: