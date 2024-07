Tini Stoessel contó lo que hará cuando se reencuentre con Rodrigo De Paul

Tini Stoessel Instagram

También dejó en claro que este parate de la música es temporal y que luego, probablemente para el 2025, retorne con nueva música y más shows, ya que le preguntaron si se encerrará en el estudio y dudó: “Puede ser”.

En cuanto a su reencuentro con su expareja indicó: "Supongo que sí, que va él, estará Rodri. Y supongo que nos saludaremos, hace mucho tiempo que no nos vemos. Felicitarlos a todos, por lo que vivieron hace poco…”. Pero se mostró tranquila. ¿Estará todo bien?

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul Selección argentina Redes sociales

La dura charla de De Paul con Messi tras la derrota ante Arabia Saudita en el Mundial: "No quería ver a los hijos"

El futbolista de la Selección argentina, Rodrigo De Paul, reveló la conversación privada que tuvo con Lionel Messi luego de perder contra Arabia Saudita en el primer partido del Mundial Qatar 2022. Contó que se vivió mucha tristeza en el vestuario y que hubo una fuerte confesión.

Al momento del partido habían llegado con 36 partidos sin perder y, lejos de pecar de soberbio, analizó “como todo en la vida a las cosas te vas a acostumbrando. Nos habíamos desacostumbrado a perder”. Por eso costó más: “Yo me acuerdo el ruido de cuando cortás con el cuchillo, patente. Fue horrible”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/olgaenvivo/status/1813941634691965089&partner=&hide_thread=false Un campeón del mundo en la esquina más famosa.



Rodrigo De Paul. pic.twitter.com/AAwi3W6cWp — OLGA (@olgaenvivo) July 18, 2024

“Leo obviamente estaba mal, pero él sabe que lo miramos mucho a él y quiera o no tiene que caretearla. Ahí fue cuando tenemos esa reunión con él y el técnico dice que nos da la tarde libre para ver a los familiares”, indicó en Soñé que Volaba en Olga.

Fue entonces que contó que “Leo no quería ver a los nenes para que no lo vean mal. Empezamos y yo le decía, venía con esos meses previos me mataban por mi relación porque yo estaba pensando en otra cosa”.