Tinelli confirmó la fecha del debut del Bailando 2023 y quiere sumar a una figura de la TV a la pantalla de América

Terminada la función, Tinelli le concedió una nota al programa Socios del espectáculo donde reveló los motivos de la postergación del estreno. “Es un momento muy difícil de la Argentina, donde es complicado mantener un staff de casi 400 personas y darles laburo. Porque cuando te pones a hacer las parejas, decís si son 30 tenés que pensar en 30 por 3 o por 4. Más todo el equipo de producción, más todas las luminarias que estamos trayendo del exterior, el estudio de 1000 metros y 9 de altura. Son un montón de cosas que, por ahí, hoy no están en la tele", enumeró.

"Pero a mí me encanta, todavía, tener ese concepto de big show que aprendí con Badía y lo mamé con lo que yo veía”, explicó. “Me gustaría hacer, por ahí también, un ShowMatch como el viejo, de estar con el escritorio y el micrófono. Lo que pasa es que el humor ya es diferente en la Argentina y tal vez algunas cosas se toman a mal”, comentó sobre su deseo de volver al formato original.

Por último, el conductor se refirió a su deseo de sumar a Mirtha Legrand al canal que ahora dirige artísticamente, luego de que se confirme que finalmente no estará en la pantalla de El Trece debido al fracaso de las negociaciones de Adrián Suar y la diva de los almuerzos.

“Estuve hablando con Nacho (Viale) y me encantaría que Mirtha este año esté en América. Según lo que le escuché decir al Chueco el otro día, no va a ir a Canal 13 por una cuestión económica. Nosotros no es que económicamente, como canal, estemos espectacularmente bien como para hacerle una gran oferta. Pero me parece que Mirtha es una persona muy querida y a mí me encantaría que estuviera los sábados. Así que yo, personalmente como director de contenido, le guardo ese lugarcito a Mirtha”, finalizó.